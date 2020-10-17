Eminönü’nde denizden çıkartılan erkek cesedi Karaköy’deki sahil parkına götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde çalışma yaptığı sırada vatandaşlar çimlerde piknik yaptı. Cesedi izleyerek piknik yapan vatandaşları polis ekipleri olay yerinden uzaklaştırdı. Yapılan anonsların ardından piknikçilerin olay yerini terk etmesiyle polis ekipleri çalışmalarını tamamladı.
Cesedi izleyerek piknik yaptılar
İSTANBUL KARAKÖY’DE, DENİZDEN ÇIKARTILAN ERKEK CESEDİ ÜZERİNDE POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPTIĞI SIRADA VATANDAŞLAR SAHİLDEKİ ÇİMLERDE PİKNİK YAPTI. CESEDİ İZLEYEREK PİKNİK YAPAN VATANDAŞLAR POLİS EKİPLERİNCE UZAKLAŞTIRILDI.
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