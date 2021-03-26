Çete lideri ve adamları tutuklandı

İstanbul’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan suç örgütü elebaşı Gürkan G.’nin de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisleri tarafından organize suç örgütü elebaşının çetesine yönelik 19 Mart günü Güngören merkezli Zeytinburnu ve Eyüpsultan’da eş zamanlı özel harekat destekli operasyon düzenlemişti. Operasyonda çete lideri Gürkan G.’nin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, bugün gündüz saatlerinde Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Gürkan G.’ninde aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanarak Metris Cezaevine gönderilirken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021, 00:04