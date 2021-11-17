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Ceviz işleme tesisinde yangın

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ceviz işleme tesisi alev alev yanarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü.

Ceviz işleme tesisinde yangın
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ceviz işleme tesisi alev alev yanarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü.

Yangın, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Işıklar köyündeki bir ceviz işletme tesisinde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, rüzgarında etkisiyle tüm işletmeyi sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alev alev yanan ceviz işletmesi tesisindeki yangını söndürmek için müdahale çalışması başlattı.

İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu çıkan yangın söndürülürken, ceviz işletme tesisi kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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