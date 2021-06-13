Cevizlibağ’da kaza: 1 yaralı

D-100 Karayolu Cevizlibağ’da benzinliğe girmek için şerit değiştiren otomobile arkasından seyreden ticari taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobil park halindeki özel halk otobüsüne çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikametinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 ZU 8054 plakalı Volkswagen Polo marka otomobilin sürücüsü Yasin Şirin benzinliğe girmek için şerit değiştirdi. 34 TBR 70 plakalı Fiat Linea marka ticari taksinin sürücüsü Mehmet Kılınç ise hızını alamayarak şeridine giren otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobil, yol kenarında park halinde bulunan bir özel halk otobüsüne vurarak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan Yasin Şirin’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

“Sinyal vermeden benzinliğe girmeye çalışıyordu”

Olayı anını anlatan taksi sürücüsü Mehmet Kılınç, “Sol şeritteydi. Ben de sağdan geliyordum. Aniden önüme kırdı. Sinyal vermeden benzinliğe girmeye çalışıyordu. Duramadım. Yoldan geliyordum. Hızlıydım biraz. O adam da ufaktan yaralıydı. Aldılar, götürdüler” dedi.