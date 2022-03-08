Ceza endişesi sürprize dönüştü

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama yaptıkları noktalarda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yolda seyahat eden kadınlara karanfil hediye etti. Yolda polisin ‘Dur’ ihtarlarını fark eden yolcu ve sürücü kadınlar, çiçekleri görünce rahat bir nefes aldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentin belirli noktaları ile İstanbul-Tekirdağ D110 Karayolu TOKİ Polis Uygulama Noktasında yaptıkları uygulamalarda seyahat eden kadınlara sürpriz yaptı.

Yolda polisin sağa yanaş işaretlerini fark eden kadın yolcu ve sürücüler kısa bir süreliğine endişeye kapılsa da polis ekiplerinin onlara çiçek hediye edip, gününü kutlamalarıyla endişeli bakışlar mutluluğa dönüştü. Durdurdukları araçları ve sürücülerini kontrol eden ekipler, araçlarda seyahat eden kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil verdi. Yapılan uygulamalarda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda bilgilendirme, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de “En iyi Narkotik Polisi Anne” etkinliği kapsamında broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

Polis ekiplerinin duyarlı davranışıyla mutlu olduklarını ifade eden kadın sürücü ve yolcular ise polis ekiplerine teşekkür etti.