Ceza yediklerini öğrenince son ana kadar kumar oynamaya devam ettiler

Gaziosmanpaşa’da kısıtlamalara rağmen kepenkleri kapalı bir iş yerinde kumar oynayan 12 kişiye 38 bin TL ceza kesildi. Cezayı öğrenen bu kişiler son ana kadar oyunlarına devam etti.
Son ana kadar kumar oynadılarAsayiş ekiplerinin baskınıyla içeride kumar oynayanlar neye uğradıklarını şaşırdı. Kısıtlamayı hiçe sayarak bir araya gelip kumar oynayan bu kişiler kendilerine ceza yazılacağını öğrenince işlemler sürerken oyunlarına devam etti. Kısıtlamaya rağmen kumar oynadıkları görülen 11 kişiyle birlikte iş yeri sahibi Bayram A.’ya Hıfzısıhha Kanununa muhalefet suçundan toplam 38 bin TL para cezası kesildi.