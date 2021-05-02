Cezadan kurtulmak için çatıya saklanan şahıslar polisten kaçamadı

Kağıthane’de korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatte kumar oynatılan mekana polis ekipleri baskın düzenledi. Cezadan kaçmak isteyen şahıslar çatı katında polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. 11 şahsa 50 bin 183 lira idari para cezası kesildi.Kağıthane Kartaltepe Mahallesi’nde korona virüs tedbirleri kapsamında daha önceden mühürlenen kahvehaneye polis ekipleri ikinci defa baskın düzenledi. Dün gece yarısı gerçekleştirilen baskında mekanda kumar oynatıldığı tespit edildi. Cezadan kaçmak isteyen şahıslar ise kahvehanenin çatı katına saklandı. Polisin araştırmaları sonucunda saklandıkları yerde bulunan 11 şahsa maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bir arada oldukları için 38 bin 159 lira, 9 şahsa da ‘kumar oynamaktan’ 12 bin 24 lira olmak üzere toplam 50 bin 183 lira idari para cezası uygulandı. Mührü bozarak gizli faaliyet gösteren iş yeri sahibi O.K.’ye (47) ‘kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama’ ve ‘mühür fekki’ suçlarından adli işlem yapılıp, iş yeri yeniden mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.