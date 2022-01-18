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Cezaevi firarisi, jandarma ekiplerince yakalandı

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Sakarya’da hakkında hüküm kararı bulunana cezaevi firarisi, Arifiye ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevi firarisi, jandarma ekiplerince yakalandı
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Sakarya’da hakkında hüküm kararı bulunana cezaevi firarisi, Arifiye ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Alınan bilgiye göre, Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş Timleri, gerçekleştirdikleri operasyonla hakkında farklı suçlardan hüküm kararı bulunan cezaevi firarisi S.H. isimli şahüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 6 farklı suçtan toplamda 30 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şüpheli jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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