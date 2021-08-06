Cezaevine görüşe giden aile faciadan son anda kurtuldu

İstanbul Çatalca Nakkaş mevki’inden Silivri Cezaevi’ndeki yakınlarını ziyarete giden içerisinde 3 kişinin bulunduğu araç bir anda alev aldı. Sürücü alev alan aracı sağa çekerken, içindekiler ölümden döndü.
Aracın bir anda alev aldığını söyleyen sürücü Sinan Karabacak, ”Araç bir anda alev alınca aracı sağ çektik. Yangın söndürme tüpleri ile söndürmeye çalıştık. Sağ olsun arkadaşlar yardım etti, itfaiye geldi. Bütün aile araçtaydı. Şükür canımıza bir şey olmadı. Araç kül oldu ama önemi yok. Sağlımız yerinde şükür” diye konuştu.Cezaevindeki eşinin kendilerini merak etmemesini söyleyen Aysel Bozkuş, ”3 kişiydik ailece cezaevine görüşe gidiyorduk. Saniyeler sürdü aracın bir anda alev alması, eşimin görüşüne gidiyorduk. Bizi merak etmesin, iyiyiz çok şükür” şeklinde konuştu.