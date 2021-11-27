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Çiçek Pasajı’nda pompalı tüfek dehşeti kamerada

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Beyoğlu Taksim’deki Tarihi Çiçek Pasajı içinde tüfekle bir kişiyi rehin alan ve havaya ateş eden şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kısa sürede olaya müdahale eden Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Çiçek Pasajı’nda pompalı tüfek dehşeti kamerada
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Beyoğlu Taksim’deki Tarihi Çiçek Pasajı içinde tüfekle bir kişiyi rehin alan ve havaya ateş eden şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kısa sürede olaya müdahale eden Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Olay gece saatlerinde Beyoğlu Taksim’de bulunan tarihi Çiçek Pasajı’nda meydana geldi. İddiaya göre, pasaj içinde bulunan bir restorana gelen pompalı tüfekli L.E.Ö., bir kadınla tartışmaya başladı.

Pompalı ile dehşet saçtı

Elindeki pompalı tüfekle havaya ateş eden ve tehditler savuran şüpheliyi görenler polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli gözaltına alındı

Polis ekipleri, tarihi pasajda inceleme yaptıktan sonra şüpheli Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelinin olay esnasında alkollü olduğu iddia edilirken rehin aldığı kadının ise arkadaşı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan çalışmanın sürdüğü belirtildi.

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