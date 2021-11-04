Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın’ın emniyetteki sorgusuna başlandı. Kişisel olarak kendini savunacak bir avukat tutmadığı öğrenilen Aydın için İstanbul Barosu’ndan bir avukat görevlendirildi.

Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın’ın emniyetteki sorgusuna başlandı. Kişisel olarak kendini savunacak bir avukat tutmadığı öğrenilen Aydın için İstanbul Barosu’ndan bir avukat görevlendirildi.

Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın’ın emniyetteki sorgusuna başlandı. Kişisel olarak kendini savunacak bir avukat tutmadığı öğrenilen Aydın için İstanbul Barosu’ndan bir avukat görevlendirildi.
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Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın’ın emniyetteki sorgusuna başlandı. Kişisel olarak kendini savunacak bir avukat tutmadığı öğrenilen Aydın için İstanbul Barosu’ndan bir avukat görevlendirildi.

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