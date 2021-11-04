Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın’ın polise ifade vermediği ve susma hakkını kullanacağını söylediği öğrenildi. Fatih Aydın’ın yarın Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edileceği bildirildi.

Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın’ın polise ifade vermediği ve susma hakkını kullanacağını söylediği öğrenildi. Fatih Aydın’ın yarın Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edileceği bildirildi.

Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın’ın polise ifade vermediği ve susma hakkını kullanacağını söylediği öğrenildi. Fatih Aydın’ın yarın Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edileceği bildirildi.
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Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın’ın polise ifade vermediği ve susma hakkını kullanacağını söylediği öğrenildi. Fatih Aydın’ın yarın Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edileceği bildirildi.

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