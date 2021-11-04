Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın’ın polise ifade vermediği ve susma hakkını kullanacağını söylediği öğrenildi. Fatih Aydın’ın yarın Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edileceği öğrenildi.

Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın’ın polise ifade vermediği ve susma hakkını kullanacağını söylediği öğrenildi. Fatih Aydın’ın yarın Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edileceği öğrenildi.

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Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın’ın polise ifade vermediği ve susma hakkını kullanacağını söylediği öğrenildi. Fatih Aydın’ın yarın Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edileceği öğrenildi.

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SIRADAKİ HABER
Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı...
Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı...
  1. ASAYİŞ

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