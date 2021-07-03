Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın hakkında 4 gün gözaltı süresi verildi

Brezilya’da Türk makamlarına teslim olan Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın hakkında 4 gün ek gözaltı süresi verildiği öğrenildi.
Aydın, İstanbul’a iner inmez gözaltına alınacak ve hakkında yürütülen il dışındaki soruşturma dosyalarına ilişkin İstanbulHavalimanı Adliyesi’nde Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısına ifade verecek. Daha sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürülecek. Hayata geçirdiği ’Çiftlik Bank’ ile 2018 yılında 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak ortadan kaybolan ve uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya’da Sao Paulo Başkonsolosluğuna teslim olmuştu.Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2021, 21:26