Çiftlik Bank soruşturmaları tek dosyada birleştirildi

‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın emniyetteki işlemleri sürerken, Çiftlik Bank soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Farklı illerdeki dosyalar yetkisizlik kararıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki dosyada birleştirildi. Soruşturma kapsamında kısıtlama kararı alınırken, mağdurların uğradığı zararın tespiti amacıyla bilirkişi incelemesi yapıldığı öğrenildi.
Ne olmuştuBinlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, geçtiğimiz Perşembe günü Brezilya Sao Paulo’da teslim olmuştu. Cumartesi akşamı Türkiye’ye iade edilen Aydın’ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.