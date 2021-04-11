Cihangir’de Finlandiyalı kadına dehşeti yaşatan tacizci yakalandı

Cihangir’de Sanatkarlar Parkı’nda Finlandiyalı kadını güpegündüz bıçakla saldırarak taciz eden şüpheli Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Sancaktepe’de bir çay bahçesinde yakalandı. Emniyete götürülen ve suç kaydı olmadığı öğrenildi. Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Beyoğlu polisi çay bahçesinde yakaladıSosyal medyada tepki yağan görüntüleri inceleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında görüntülerden kimliği tespit edilen Berzan E.Ç.(19), polis ekipleri tarafından Sancaktepe’de bir çay bahçesinde yakalandı. Şüphelinin Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.