Çıkan kavgada dereye yatağına atlayan yaralı şahsa taş yağdırdılar

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde çıkan kavgada silahlı 4 kişi, kaçan silahlı şahsı kovaladı. Silahlı grup, kaçarken dere yatağına atlayan şahsa kaldırım taşı yağdırdı. Özel hareket polislerinin de müdahale ettiği olayda 5 kişi gözaltına alınırken, o anlar kameraya böyle yansıdı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Esenyurt Kıraç Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişi oldukları söylenen silahlı bir grup henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı olan başka bir şahsı kovalamaya başladı. Kovalama esnasında kaçan silahlı şahıs, caddenin kenarından geçen dere yatağına atladı. Bir müddet daha devam eden kovalamacada, 4 kişilik silahlı grup, kaçan silahlı şahsa ateş etti. Bacağından yaralanan şahıs, dere yatağından çıkmaya çalışarak başka bir yöne kaçmak istedi. Silahlı grup ise bu esnada kaldırım taşlarını fırlatarak, yaralı şahsın dereden çıkmasını engelledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip ile birlikte özel hareket polisleri de sevk edildi. Olayda, silahlı olan iki grubun tamamı olay yerinde yakalandı. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Diğer saldırganlar ifadeleri alınmak üzere Emniyet’e götürüldü.

Yaşanan silahlı saldırıyı gören çevredeki bir vatandaş, “Bir kişi yaralandı. Dereye kaçtı. Dört kişi tarafından saldırıya uğradı. Ellerinde silahlarla. Onu kovaladılar derede. Üzerine kaldırım taşları attılar. Çok sayıda polis geldi. Özel harekat polisi de geldi. Şahıs ayağından yaralıydı. Ambulans da geldi” dedi.

Saldırganların kovalamacası cep telefonu kamerasına yansıdı

Görüntülerde, dere yatağına kaçan silahlı şahsa, diğer saldırganlar kaldırım taşları fırlatıyor. Dere yatağındaki şahıs da karşı tarafa taş fırlatarak kendini savunmaya çalışıyor. Taşlardan birinin isabet etmesiyle dere yatağındaki şahıs yere düşüyor. O esnada polis ekipleri olaya müdahale ediyor.