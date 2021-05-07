Çıkan kavgada dereye yatağına atlayan yaralı şahsa taş yağdırdılar

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde çıkan kavgada silahlı 4 kişi, kaçan silahlı şahsı kovaladı. Silahlı grup, kaçarken dere yatağına atlayan şahsa kaldırım taşı yağdırdı. Özel hareket polislerinin de müdahale ettiği olayda 5 kişi gözaltına alınırken, o anlar kameraya böyle yansıdı.
Yaşanan silahlı saldırıyı gören çevredeki bir vatandaş, “Bir kişi yaralandı. Dereye kaçtı. Dört kişi tarafından saldırıya uğradı. Ellerinde silahlarla. Onu kovaladılar derede. Üzerine kaldırım taşları attılar. Çok sayıda polis geldi. Özel harekat polisi de geldi. Şahıs ayağından yaralıydı. Ambulans da geldi” dedi.
Saldırganların kovalamacası cep telefonu kamerasına yansıdıGörüntülerde, dere yatağına kaçan silahlı şahsa, diğer saldırganlar kaldırım taşları fırlatıyor. Dere yatağındaki şahıs da karşı tarafa taş fırlatarak kendini savunmaya çalışıyor. Taşlardan birinin isabet etmesiyle dere yatağındaki şahıs yere düşüyor. O esnada polis ekipleri olaya müdahale ediyor.