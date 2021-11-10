Cinayet işleyeceğini sosyal medyadan paylaşmış!

Kocaeli’de beraber alkol aldığı arkadaşını öldüren zanlının cinayetten önce sosyal medya hesabından, "Ben büyük bir cinayet işleyeceğim, bütün dünya duyacak" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, 20 Haziran’da Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Nasuh Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte alkol alan yabancı uyruklu şahıslar Hasan Arafa (26) ve arkadaşı Maher A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından şahıslar bıçaklarla birbirlerinin üstüne saldırdı. Saldırı neticesinde Hasan Arafa yaralanırken, Maher A. ise olay yerinden kaçtı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Arafa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise olaya karıştığı tespit edilen Maher A., Zekeriye N. ve Velid A.’yı gözaltına aldı. İfadeleri alınan 3 şahıs, adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Hasan’ı kaç defa bıçakladığımı hatırlamıyorum"

"Kasten öldürme" suçundan yargılanan 3 sanık, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar, avukatları ve tanıklar katıldı. Savunmasında, olay günü Hasan Arafa’nın evinde alkol aldıklarını söyleyen Maher A., "4-5 gündür uykusuz kalmıştık. Hasan’la arka bahçeye çıktık, orada Hasan bıçak çıkarıp üzerime saldırdı ve beni bıçakladı. Ben de kendimi korumak için onu bıçakladım. Hasan’ı kaç defa bıçakladığımı hatırlamıyorum, alkolün etkisindeydim. Hasan’ı yaklaşık 2 yıldır tanıyorum, aramızda husumet de yoktu. Hasan’ın neden bana saldırdığını bilmiyorum, biz onunla dosttuk. Bu bıçaklanma olayı olduğunda yanımızda kimse yoktu." dedi.

"Ben büyük bir cinayet işleyeceğim"

Mahkeme başkanı sanığa, olaydan önce sosyal medyada paylaştığı, "Ben büyük bir cinayet işleyeceğim, bütün dünya duyacak" paylaşımını da sordu. Bunun üzerine sanık, "Benim paylaşımların çoğunda böyle yazılar var." diye konuştu.

"Hasan’ın bağırma sesini duydum"

Velid’in çağırması üzerine Hasan’ın evine gittiğini söyleyen Zekeriye N. ise "Saat 16.00’da Hasan’ın evine gittim ancak Velid’in işi çıktığı için o evden ayrıldı, daha sonra Maher geldi. Hasan ben ve Maher üçümüz alkol içtik. Alkol bitince Maher ve Hasan beraber alkol almak için evden çıktılar. Kapıdan çıkmalarından 10 saniye sonra Hasan’ın bağırma sesini duydum. Dışarı çıktığımda Hasan’ın bıçaklandığını, Maher’in ise elinde bıçakla kaçtığını gördüm. Ben Türkçe bilmediğim için Velid’i aradım. Daha sonra komşular gelerek ambulansa haber verdi." şeklinde konuştu.

2 sanık tahliye oldu

Mahkeme heyeti, sanıkların ve tanıkların ifadelerinin ardından Zekeriye N. ve Velid A.’nın tahliyesine karar verirken, Maher A.’nın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma delillerin toplanması için ertelendi.