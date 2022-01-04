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Cinayetin sebebi çocuğa tokat

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Gemlik’te alkol masasında arkadaşını öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarıldı.

Cinayetin sebebi çocuğa tokat
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Gemlik’te alkol masasında arkadaşını öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarıldı.

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Arkadaşı Taner Durgut’u evinde bıçaklayarak öldüren Mustafa T, Gemlik adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Mustafa T, Durgut ile arkadaş olduklarını ve gece evine davet ettiğini, beraber içki içtiklerini anlattı. O gece çocuğunun da yanlarında olduğunu, çocuğuna Taner Durgut’un tokat atması üzerine kavganın büyüdüğünü ifade eden Mustafa T, "Bir ânda tartışma ciddileşti. Alkolün de etkisi ile bıçakladım. Pişmanım, keşke olmasaydı’’ dedi.

Cinayetle alakalı soruşturma devam ederken, 13 yaşındaki küçük çocuk olay sonrası devlet koruması altına alındı.

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