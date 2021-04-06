Cinnet geçiren genç kendini bıçakla yaraladı

Beşiktaş’ta sinir krizi geçirdiği iddia edilen genç, kendini bıçakla yaraladı. Vücudunun farklı yerlerine zarar veren gencin arkadaşı ise olayın şokunu atlatamadı. Ambulansa alınan genç hastaneye kaldırıldı.
Selçuk B.’nin kendini bıçakla yaraladığını gören arkadaşı ise şok içinde kaldı. Arkadaşı durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ambulans Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kendini yaralayan gencin arkadaşı gözyaşları içinde kaldıSinir krizi geçirerek kendine zarar veren gencin arkadaşı ise gözyaşlarını tutamadı. Polis ekipleri, genç kadının ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Olayın çıkış nedeni ise araştırılıyor.