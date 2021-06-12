Çocuğunu parka götürürken maganda kurşunuyla ölen şahsın cenazesi Adli Tıp’tan alındı

Şişli’de çocuğunu parka götürürken çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalarak başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Okan Karaten’in cenazesi Adli Tıp’tan alındı. Karaten’in yakını Ender Ataç, “3-5 tane kendini bilmez maganda yüzünden çocuğuyla yürürken kurşunların arasında kalarak çocuğunu korumak amacıyla kucağına aldığı sırada kurşunların hedefi oldu” dedi.

Şişli’de dün çocuğunu parka götürürken iki grup arasında çıkan çatışmada çocuğunu korumaya çalışırken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Okan Karaten’in cenazesi üzerinde Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemesi bitti.

Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemler sürerken Karaten’in eşinin kuzeni Ender Ataç ve Avukatı Çağla Merve Özdemir, kameralara konuştu. Duruma isyan eden yakınları, zanlıların ağır ceza almalarını istedi.

Olayla ilgili konuşan öldürülen Karaten’in eşinin kuzeni Ender Ataç, “Başımıza dün böyle talihsiz bir olay geldi. Acımız büyük, kaybımız büyük. 3-5 tane kendini bilmez maganda yüzünden çocuğuyla, eşiyle ve arkadaşları ile yürürken kurşunların arasında kalarak çocuğunu korumak amacıyla kucağına aldığı sırada kurşunların arasında kaldı. Mermilerden bir tanesi kafasına isabet ediyor, o şekilde hayatını kaybediyor. Kendi oturdukları mahallede her zaman gittikleri parkta, sokağın ortasında akşam saat 6’da bu olayın olması çok normal değil. Bu şahıslar 1 ay önce yine aynı yerde silahlı çatışmaya karışmışlar fakat yaralama veya ölü olmadığı için herhangi bir cezai işlem uygulanmıyor, sadece adli kontrol şartı ile serbest bırakıyorlar. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. 1 ay sonra, tekrardan böyle bir olaya karışıp, günahsız bir insanın canını alıyorlar” dedi.

Olay yerinde 80’den fazla kovan olduğunu ve Karaten’in çocuğunu korumaya çalışırken öldüğünü belirten Ataç, “Orada bebek de ölebilirdi, diğer insanlar da ölebilirdi. Olaya karışan, 2 kişi yakalandı 1 kişi de halen aranıyor. Emniyette sağ olsun çok yakından ilgileniyorlar, bulunacaklar. Bizim en çok kızdığımız olaylardan biri de bu, böyle insanların bizim gibi masum insanların arasında gezmemesi gerekiyor. Bunda büyük eksiklik var ama bu olayın peşindeyiz. Tek bir kız çocuğu vardı, çocuğunu korumak için can verdi. Kapalı Çarşıda kuyumcuydu kendisi çok güzel bir ilişkileri vardı. 80’den fazla kovan var. Akşam saatleri insanların gözü önünde yapacak kadar gözleri karardıysa, kanun önünde daha fazla ağırlaştırarak ceza almaları lazım“ diye konuştu.

Daha sonra konuşan Avukat Çağla Merve Özdemir, “Kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerdeyiz. Sonuçta birbiriyle husumet yaşayan iki gruptan bahsediyoruz ve 1 ay önce de aynı vukuattan yargılanmışlar. Bizim Türk hukukçuları ve avukatlar arasında ‘Meslek haline getirmek’ diye bir tabir var tamda bu tür olayları anlatan. Aralarında çatışma çıkarıyorlar, silah kullanıyorlar ve aynı olay 1 ay sonra hiçbir günahı olmayan, suçsuz birinin ölümüne sebebiyet veriyor. Avukatlar olarak bizim muzdarip olduğumuz konu, adli kontrol şartı ile serbest bırakılması onu ıslah etmiyor. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Şuan iki kişi göz altında zaten evlerinde yapılan aramada iki tane uzi bir tane tabanca bulundu. Bu da bu adamların bu işi daimi yaptığını gösteriyor. Buradan diyebileceğimiz tek şey savcılık makamına intikal eden bu tür olaylarda, dosyaların birazcık daha incelenmesi ve bu insanların GBT denilen sabıkalarına bakılarak, adli kontrol verilip, verilmemesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Adli Tıp Kurumu’ndaki çalışmaların ardından yakınları tarafından cenazesi teslim alınan Okan Karaten’in ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.