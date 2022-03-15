Çocuğuyla fotoğraf çektikten birkaç saat sonra intihar eden polis son yolculuğuna uğurlandı

Arnavutköy’de çocuğu ile sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştıktan saatler sonra arkadaşının yazlığında intihar eden polis memuru Muhammet Mirsad Arıcı son yolculuğuna uğurlandı.

Arnavutköy’de polis memuru Muhammet Mirsad Arıcı, çocuğu ile fotoğraf çekildikten birkaç saat sonra arkadaşının Karaburun Mahallesindeki yazlığında ölü bulundu. Polis tarafından yapılan incelemede Arıcı’nın beylik tabancasıyla intihar ettiği belirlendi.

Polis memuru Arıcı için Arnavutköy Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye İstanbul Vali Yardımcısı Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. H. Nail Anlar, Arnavutköy Emniyet Müdürü Murat Sevgi, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Siyasi Partilerin il ve ilçe temsilcileri, Sivil toplum kuruluşu ve dernek yöneticileri, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından polis memuru Arıcı için helallik alındı.