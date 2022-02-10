Çocuğuyla yoldan karşıya geçmek isteyen kadın ölümden döndü

Esenyurt’ta yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen çocuğuyla yoldan karşıya geçen bir kadına otobüs çarptı. Kazanın etkisi ile yere fırlayan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, yaşanan o anlar çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kızıyla birlikte yoldan geçmek isteyen bir kadına otobüs çarptı. Kırmızı ışıkta yola çıkan kadın kazanın etkisiyle yere fırlarken, çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza anları ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.