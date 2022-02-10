banner4556

Çocuğuyla yoldan karşıya geçmek isteyen kadın ölümden döndü

banner4664

Esenyurt’ta yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen çocuğuyla yoldan karşıya geçen bir kadına otobüs çarptı. Kazanın etkisi ile yere fırlayan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, yaşanan o anlar çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çocuğuyla yoldan karşıya geçmek isteyen kadın ölümden döndü
banner4583

Esenyurt’ta yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen çocuğuyla yoldan karşıya geçen bir kadına otobüs çarptı. Kazanın etkisi ile yere fırlayan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, yaşanan o anlar çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

banner4336

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kızıyla birlikte yoldan geçmek isteyen bir kadına otobüs çarptı. Kırmızı ışıkta yola çıkan kadın kazanın etkisiyle yere fırlarken, çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kadını hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza anları ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
’Provadan İzle’ serisi Terzihane oyunu ile devam...
’Provadan İzle’ serisi Terzihane oyunu ile devam...
  1. KÜLTÜR-SANAT

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321