Olay, 12 Haziran günü saat 22.45 sıralarında Başakşehir Kayaşehir’de bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 4 çocuk hırsız, gözlerine kestirdikleri bir binadaki bisikleti çalmak için siteye girdi. Sessiz ve dikkatli şekilde ilerleyen çocuklardan önce ikisi bina acil çıkış kapısından içeri girdi. Bir süre içeride dolaşan çocuklar, bisikleti çalarak tekrar dışarı çıktı. Çocukların bisiklet çaldığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Çocukların bisiklet hırsızlığı kamerada
İSTANBUL’DA SİTENİN İÇERİSİNDEKİ BİR BİNAYI GÖZÜNE KESTİREN ÇOCUK HIRSIZLAR, BİSİKLET ÇALARAK KAYIPLARA KARIŞTI. O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.
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