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Çocukların çatıda tehlikeli kartopu oyunu

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Küçükçekmece’de, kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar kartopu oynayarak eğlenirken, zaman zaman tehlikeli anlar oluştu. Çatıya çıkarak kartopu oynayan iki çocuk yürekleri ağza getirdi.

Çocukların çatıda tehlikeli kartopu oyunu
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Küçükçekmece’de, kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar kartopu oynayarak eğlenirken, zaman zaman tehlikeli anlar oluştu. Çatıya çıkarak kartopu oynayan iki çocuk yürekleri ağza getirdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde kar yağışını ve okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, kendilerini sokağa attı. Kimisi kar topu oynadı, kimisi de kayarak keyifli anlar yaşadı.

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Kartopu oynayan bazı çocuklar ise tehlike ile karşı karşıya geldi. Cumhuriyet Mahallesi’nde ailesinden habersiz çatıya çıkan iki çocuk kartopu oynamaya başladı. Düşme tehlikesine rağmen kartopu oynayan çocuklar, yürekleri ağza getirdi. Çocukların tehlikeli oyunu bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kamerada, iki çocuğun çatıda oynadığı, birinin ise çatının tepesine çıktığı görüldü.

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Çocukların çatıda tehlikeli kartopu oyunu
Çocukların çatıda tehlikeli kartopu oyunu
  1. ASAYİŞ

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