Çocukların inşaatta tehlikeli oyunu

İstanbul’da inşaat halindeki bir binada oyun oynayan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi.
Bir vatandaş çocukların tehlikeli oyununu cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde çocukların inşaat içinde oynadıkları görülüyor.
İstanbul’da inşaat halindeki bir binada oyun oynayan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi.
İstanbul’da inşaat halindeki bir binada oyun oynayan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi.
Bir vatandaş çocukların tehlikeli oyununu cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde çocukların inşaat içinde oynadıkları görülüyor.