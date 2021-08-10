Çocukların Kore’ye gitme macerası Küçükçekmece’de son buldu

Hadımköy’de dün gece kaybolan 2’si kardeş 3 kız çocuğu Küçükçekmece’de bir lunaparktaki tuvalet girişinde bulundu. Kore filmi izledikleri ve Kore’ye gitmek için evden ayrıldıkları öğrenilen çocukların, dün geceyi sahilde geçirdikleri öğrenildi.

Hadımköy’den dün gece saatlerinde Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) isimli 3 kız çocuğu, evlerinden çıkarak kayıplara karışmıştı. Çocukların olmadığını gören aileler paniğe kapılarak durumu polise bildirmiş, eve gelen polis ekipleri de güvenlik kameralarını inceleyerek çocukları bulmak için çalışma başlatmıştı.

Avcılar’da tuvalette güvenlik kamerasıyla görüntülendiler

Hadımköy’den çıkan çocukların ilk olarak izine Avcılar Sahildeki, bir kız çocuğunun kıyafetiyle rastlandı. Çocuklar Avcılar’da gezdikten sonra belediyeye ait tuvalete gitti. Tuvaletteki görevli personelin dikkatini çeken, çocuklar daha sonra buradan ayrılarak gözden kayboldu.

Çocuklar Küçükçekmece’de Lunaparkta bulundu

Tuvaletteki görevli personelin bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, çocukların gidebileceği güzergahlar üzerinde çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından çocuklar Küçükçekmece’de bir lunaparktaki tuvalet girişinde bekledikleri sırada bulunarak gözetim altına alındı.

Çocuklar Kore’ye gitmek için evden kaçmışlar

Polis ekipleri kız çocuklarını araca alarak Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine getirdi. Polis merkezinde pedagog eşliğinde dinlenen çocuklar, ilk ifadelerinde izledikleri Kore filminin etkisinde kalarak Kore’ye gitmek için evden kaçtıklarını ve dün geceyi de Avcılar sahilde uyuyarak geçirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Kız çocukları Arnavutköy’de aileye teslim edildi

Çocukların bulunduğu haberini alan aile, hızlı bir şekilde evden çıkarak emniyete gitti. Emniyette yapılan işlemlerin ardından çocuklar ailelerine teslim edildi. Çocuklar aileleriyle birlikte evlerine gitti.

Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021, 01:53