Çocukların müstehcen görüntülerini satan gruba operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal paylaşım uygulamasından çocukların müstehcen görüntülerini satan ve satın alan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 41 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin arasında doktor, polis ve uzman erbaş olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca ‘çocukların kullanıldığı müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalarda, bir sosyal paylaşım uygulamasındaki gruplarda çocuğun cinsel istismarına konu olabilecek, müstehcen görüntülerin paylaşıldığı ve bu görüntülerin para karşılığı satıldığı tespit edildi. Bazı gruplarda görüntüleri sattığı ya da satın aldığı tespit edilen 46 şüpheliden 2’sinin hakkında önceden aynı suça konu işlem yapıldığı ve şüphelilerin tutuklu bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında 44 şüpheliyi yakalamak üzere İstanbul merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 41 şüpheli yakalanırken, 1 şüphelinin karantinada olduğu tespit edildi. Şüphelilerin arasında doktor, polis, sözleşmeli er adayı ve uzman erbaş olduğu öğrenilirken, iki şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2022, 12:32