Olay, Maltepe Zümrütevler Mahallesi Cüneyt Sokakta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre boşandığı eşinde kalan çocuklarını icra yoluyla almak isteyen Fatma Y. 2016 yılında boşandığı eski kocasının evine gitti. Burada Fatma Y. ile eski eşi Murat Y. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Murat Y. silahını çıkararak eski eşine art arda ateş etti. Kurşunların hedefi olan kadın ağır yaralanırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Kocaeli’ye kaçan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi. Ağır yaralı kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Çocuklarını almak isteyen eski karısına kurşun yağdıran şahıs adliyede
MALTEPE’DE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİR KADIN BOŞANDIĞI EŞİNDE KALAN ÇOCUKLARINI İCRA YOLUYLA ALMAK İSTEMİŞ VE YAŞANAN TARTIŞMADA SİLAHLI SALDIRGAN, ESKİ KARISINA KURŞUN YAĞDIRARAK AĞIR YARALAMIŞTI. POLİS TARAFINDAN KOCAELİ’DE YAKALANAN ŞAHIS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
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