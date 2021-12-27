Çocuklarıyla birlikte otobüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, 2 çocuğu ile birlikte otobüsün altında kalarak yaralanan yabancı uyruklu kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi Şehit Abdullah Horoz Caddesi’nde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Z.Ç. idaresindeki 41 J 6064 plakalı halk otobüsü, ara sokaktan çıkan M.Y. yönetimindeki 54 ZY 920 plakalı Renault marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yolun karşı şeridine savrulurken, otobüs ise önce durağa sonra bir marketin camına çarparak durabildi. Aynı anda yolun karşısından durağa doğru geçen anne ve iki çocuğu otobüsün altında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsün altında sıkışan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çabalarıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan yabancı uyruklu anne Amira Alahmad (45) Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne, çocukları İ.H. ile N.H. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan anne Amira Alahmad, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan özel halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışma anı, 3 yabancı uyruklu vatandaşın otobüsün altında kalışı ve kazayı gören vatandaşların otobüsün altında sıkışan 3 kişiyi kurtarma çabaları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.