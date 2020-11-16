Çocukluk arkadaşını 22 yerinden bıçakladı, saatler sonra yakalandı

Arnavutköy’de bir kişi tartıştığı arkadaşını 22 yerinden bıçakladı. Kısa sürede yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.
Saatler sonra yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, geniş kapsamlı çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen ekipler, şüphelinin yerini tespit etti. Cinayet masası dedektiflerinin çalışmaları sonucu, Ö.Y. olaydan saatler sonra kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.Arkadaşı İsa Şahinduran’ı 22 yerinden bıçakladığı iddiasıyla yakalanan Ö.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.