banner4556

Çorlu’da 30 kaçak göçmen yakalandı

banner4664

Tekirdağ Çorlu’da düzensiz göç ile mücadeleye yönelik yapılan uygulamada 30 kaçak göçmen yakalandı.

Çorlu’da 30 kaçak göçmen yakalandı
banner4584
banner4336

Tekirdağ Çorlu’da düzensiz göç ile mücadeleye yönelik yapılan uygulamada 30 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yüzü aşkın polisin katılımıyla ilçenin birçok noktasında gün boyu denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 30 kaçak göçmen yakalandı. Pasaportu ve belgesi olmadığı belirlenen yabancı uyruklu şahıslar, işlemleri için polis karakollarına sevk edildi.

İlçede büyük çoğunluğu ‘çek çek’ işiyle uğraşan yabancı uyruklu şahısların, hırsızlık olaylarına karıştığı biliniyor. Yapılan kontrollerin ardından kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi bekleniyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Emekli Tuğgeneral Özgür Tör: "Serbest kalan...
Emekli Tuğgeneral Özgür Tör: "Serbest kalan...
  1. GENEL

banner3841

banner4578

banner4616