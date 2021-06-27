Çorlu’da annesini öldüren kız Silivri’de yakalandı

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Çorlu’da 13 yaşındaki kız çocuğu iddiaya göre tartıştığı üvey annesini İngiliz anahtarıyla dövüp bıçaklayarak öldürdü. 13 yaşındaki kız Silivri’de yakalandı.

Çorlu’da annesini öldüren kız Silivri’de yakalandı
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  Olay, Çorlu’ya bağlı Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üvey annesiyle tartışan 13 yaşındaki E.N.O. adlı kız, iddiaya göre önce İngiliz anahtarıyla dövdüğü üvey annesini Z.O.'yu (56) daha sonra bıçakladı. E.N.O., daha sonra evden çıktı. Bıçaklama olayından sonra eve gelen İ.O. eşini yerde kanlar içerisinde gördükten sonra hemen durumu 112 Acil Sağlık Ekiplerine haber verdi. Kısa sürede eve gelen ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme başlatarak, kaçan kız çocuğunu arama çalışması başlattı. E.N.O. Silivri’de yakalandı. Kız çocuğunun alınan ilk ifadesinde olayı itiraf etti. Z.O.'nun cansız bedeni morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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