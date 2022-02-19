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Çorlu’da kaza anı kamerada

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki aracın çarptığı kazada yaralanan olmazken, olay anı kameraya yansıdı. Aynı noktada daha önce de birçok kazanın meydana geldiğini ifade eden çevre sakini esnaf, kazaların önüne geçilmesi için çözüm bekliyor.

Çorlu’da kaza anı kamerada
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki aracın çarptığı kazada yaralanan olmazken, olay anı kameraya yansıdı. Aynı noktada daha önce de birçok kazanın meydana geldiğini ifade eden çevre sakini esnaf, kazaların önüne geçilmesi için çözüm bekliyor.

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Reşadiye Şinasi Kurşun Caddesi üzeri 14. Sokak ile Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak ayrımında kazaların ardı arkası kesilmiyor. Gece yarısı meydana gelen kazada iki araç çarpışırken, olay yaralanma vakası yaşanmadan maddi hasarla atlatıldı.

Çevrede işyeri bulunan esnaf, yolda gerekli tedbir alınmasını, hız kesici kasis yada kalıcı çözüm getirecek çalışmalar yapılmasını istedi.

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