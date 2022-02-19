Çorlu’da kaza anı kamerada

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki aracın çarptığı kazada yaralanan olmazken, olay anı kameraya yansıdı. Aynı noktada daha önce de birçok kazanın meydana geldiğini ifade eden çevre sakini esnaf, kazaların önüne geçilmesi için çözüm bekliyor.