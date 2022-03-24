banner4556

Çorlu’da şüpheli ölüm

banner4664

Tekirdağ Çorlu’da yaklaşık 3 gündür haber alınamayan 40 yaşındaki elektrik işçisi, evinde ölü bulundu.

Çorlu’da şüpheli ölüm
banner4584
banner4336

Tekirdağ Çorlu’da yaklaşık 3 gündür haber alınamayan 40 yaşındaki elektrik işçisi, evinde ölü bulundu.

Olay, Muhittin Mahallesi Nakış Sokak’taki bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, ailesinin 3 gündür haber alamaması üzerine ekipler tarafından elektrik ustası Cihat Alptekin’in yaşadığı eve girildi. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz bulunan Alptekin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bir elektrik şirketinde çalışan Cihat Alptekin’in neşeli kişiliğiyle tanındığı, sağlık sorunu olmadığı ve birkaç gün önce evini Ankara’ya taşıdığı öğrenildi. Alptekin’in cenazesi, incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Geleceğin tasarımcıları İstanbul’da yarışacak
Geleceğin tasarımcıları İstanbul’da yarışacak
  1. GENEL

banner3841

banner4665

banner4577

banner4349

banner4666