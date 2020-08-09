banner3088

Covid-19 testi pozitif şahıslar polis denetimine yakalandı

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN ŞEHRİN BİRÇOK NOKTASINDA YAPTIĞI UYGULAMADA, 45’İ ARANAN ŞAHIS İLE 3’Ü COVİD-19 TESTİNDEN POZİTİF KAYDI BULUNAN ŞAHIS OLMAK ÜZERE TOPLAM 99 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI. AYRICA ARAMALARDA BİRÇOK TÜRDE UYUŞTURUCU MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.

Covid-19 testi pozitif şahıslar polis denetimine yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şehrin birçok noktasında yaptığı uygulamada, 45’i aranan şahıs ile 3’ü Covid-19 testinden pozitif kaydı bulunan şahıs olmak üzere toplam 99 kişi hakkında işlem yapıldı. Ayrıca aramalarda birçok türde uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, umuma açık yer uygulaması ve planlı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada 45’i aranan şahıs ile 3’ü Covid-19 testinden pozitif kaydı bulunan şahıs olmak üzere toplam 99 şahıs hakkında işlem yapıldı. Ayrıca yapılan aramalarda, 6 kilo 340,5 gram skunk, 737 gram eroin, 543 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 3 gram kubar, 1.9 gram taş kokain, 768 adet ecstasy hap, 46 sentetik ecza, 3 adet tabanca, 12 adet fişek, 1 adet kesici alet ele geçirildi. Öte yandan, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 240 TL ve bin 700 dolara da el konuldu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Silivri’de En İyi Kavun ve Bamya Üreticileri Yarıştı
Silivri’de En İyi Kavun ve Bamya Üreticileri Yarıştı
  1. FESTİVAL

banner3196

banner3552

banner3211