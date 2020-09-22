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Cübbeli Ahmet Hoca ifadeye çağrıldı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, selefi derneklerinin silahlandığına dair sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifadeye çağrıldı.

Cübbeli Ahmet Hoca ifadeye çağrıldı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, selefi derneklerinin silahlandığına dair sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifadeye çağrıldı.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir televizyon programında selefi derneklerinin silahlandığını iddia etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu sözlere ilişkin bilgisine başvurmak üzere Cübbeli Ahmet Hocayı ifadeye çağırdı. İfadeye çağırılan Cübbeli Ahmet’in önümüzdeki günlerde ifadeye vermeye gelmesi bekleniyor.

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