Çukurda mahsur kalan ineği kurtarma operasyonu havadan görüntülendi

Pendik’te bir çiftlikte bulunan inek, gübre çukuruna düşerek mahsur kaldı. İneğin sahipleri saatler boyunca ineği kurtaramayınca itfaiyeye haber verdi. Çukurda mahsur kalan inek, itfaiyenin çabası ve iş makinesi yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Hayvanı mahsur kaldığı çukurdan kurtarma operasyonu drone ile havadan görüntülendi.
İneği gübre çukurunda mahsur kalan Vedat Kekeç, “Olay saat 12’de oldu. Hayvan gübreye battı. Çıkarmak için uğraştık, çıkaramadık. İtfaiyeyi aradık. İş makinesiyle çıkardık. 12’den beri buradaydı. Hayvan gitmiş oraya düşmüş” dedi.Öte yandan, ineğin mahsur kaldığı çukurdan kurtarılma anları drone ile havadan görüntülendi.