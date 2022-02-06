banner4556

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik paylaşımlara ilişkin soruşturma

banner4664

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmasına ilişkin suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik paylaşımlara ilişkin soruşturma
banner4582

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmasına ilişkin suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

banner4336

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın hafif belirtiler üzerine yaptırdıkları koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmasına ilişkin sosyal medya üzerinden suç teşkil eden paylaşımlara dair soruşturma başlattı. Başsavcılıkça yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hastalığına ilişkin suç teşkil eden paylaşımlara dair resen soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

YORUM EKLE
Gönder

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321