D -100 Karayolu’nda tehlikeli anlar

D-100 Karayolu üzerine kurulan polis denetim noktasından dolayı oluşan yoğunluktan kaçmak isteyen sürücüler, ters istikamete geri geri gelerek trafiği tehlikeye soktu. Trafikteki tehlikeli anlar kameralara yansıdı.

D -100 Karayolu’nda tehlikeli anlar
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D-100 Karayolu üzerine kurulan polis denetim noktasından dolayı oluşan yoğunluktan kaçmak isteyen sürücüler, ters istikamete geri geri gelerek trafiği tehlikeye soktu. Trafikteki tehlikeli anlar kameralara yansıdı.

İstanbul’da tam kapanma denetimleri kapsamında polis ekipleri trafiğin ana arterlerinden biri olan D-100 Karayolu üzerinde denetim noktası kurdu. Yolun tek şeride inmesiyle Cevizlibağ mevkiine kadar araç yoğunluğu oluştu. Yoğunluktan kaçmak isteyen sürücüler, Atatürk Havalimanı-Edirne istikametine girdiklerinde kaza yapmayı göze alarak ters istikamette geri geri gelerek yan yola girmeye çalıştı. Trafikteki tehlikeli anlar kameralara yansıdı.
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