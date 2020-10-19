D-100’de otomobil bariyerlere girdi: 2 yaralı

D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasının ardından can pazarı kuruldu. Otomobil içerisinde sürücü dahil sıkışan iki kişiyi kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Hurdaya dönen otomobil içerisinde ilk müdahaleyi yapan acil sağlık ekipleri yaralıları sakinleştirmeye çalışırken itfaiye erleri otomobilin içerisine giren demir bariyeri söküp yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartmak için dakikalarca uğraştı.
Hurdaya dönen otomobilde sıkışan iki kişi için onlarca itfaiye eri seferber oldu
Kopan uzuvlar uzun süre otomobilin içerisinde arandı
Can pazarının kurulduğu D-100 Karayolu Cevizli mevkinde otomobilin sol tarafından girip sağ tarafından çıkan ve içerisinde bulunan iki kişiyi oldukları yerde sıkıştıran demir bariyer itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kesilirken hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan iki kişiye ait kopan uzuvlar da sağlık ekiplerince toplandı. İki kazazedenin hastaneye sevk edilmesinin ardından otomobil içerisinde kopan uzuv arayan sağlık ekipleri bulunan uzuvları özel çantalara bırakarak hızla hastaneye ulaştırdı.