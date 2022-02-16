D-100’de üç aracın karıştığı kazada anne ve kızı yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada anne ve kızı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.M. idaresindeki 42 DDB 11 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte demir bariyerlere çarptı. Bununla birlikte yolda savrulan otomobil, ilk olarak hemen arkasında seyreden U.S.B. yönetimindeki 41 AFP 846 plakalı otomobil daha sonra ise S.S. idaresindeki 16 JL 725 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kaza sonrasında R.M. isimli sürücünün araçta yolcu olarak bulunan eşi ve 3 yaşındaki kızı yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.