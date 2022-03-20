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D-650’de tır otomobile çarptı: 1’i çocuk 2 yaralı

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Sakarya’nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda tır ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı.

D-650’de tır otomobile çarptı: 1’i çocuk 2 yaralı
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Sakarya’nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda tır ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 karayolu Doğançay Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilecik istikametinden Adapazarı yönüne seyir halinde olan Y.G. idaresindeki 54 LR 203 plakalı tavuk yemi yüklü tır, önünde ilerlemekte olan C.K. idaresindeki 41 YL 427 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde yolcu olarak bulunan 1’i çocuk toplam 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeni ile Bilecik-Sakarya karayolu Doğançay mevkiinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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