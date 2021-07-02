Dalgın anne, yere düşürdüğü bebeğinin üstüne bastı

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İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde kaldırımdan inen anne, arabasından yere düşürdüğü bebeğinin üzerine basıp geçti. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Dalgın anne, yere düşürdüğü bebeğinin üstüne bastı
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İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde kaldırımdan inen anne, arabasından yere düşürdüğü bebeğinin üzerine basıp geçti. O anlar kameraya böyle yansıdı.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kaldırımdan yola inen anne, bebeğini arabasından düşürdü. Bebeğin düştüğünü fark edemeyen dalgın anne, arabayla da üzerinden geçti. Kısa süre sonra yerdeki bebeğini fark eden anne, çocuğunu kucağına aldı. Hastaneye götürülen bebeğin durumum iyi olduğu öğrenilirken, o anlar kameraya böyle yansıdı.
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