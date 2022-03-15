Darp edilip ağladı, polis teselli etti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde küfür ettiği gerekçesiyle darp edilen bir şahıs öfkesinden deliye döndü. Polis, ambulansa binmemekte direnen yaralı adama sabırla dil döküp ikna etti.

Şeyh Sinan Mahallesi’nde bulunan otogar mevkiinde kendinden geçen bir şahıs, iddiaya göre, otobüs firması çalışanlarına küfürler savurdu. Küfürlere dayanamayan çalışanlar, şahsa tekme tokat saldırarak darp etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıya uğrayan adamı öfkeli grubun arasından kurtardı. Kanlar içinde kalan ve yere yatıp ağlayan adam ambulansa binmek istemedi. Yaralı adama yaklaşık 10 dakika dil döken polis ekibinin sabırlı tavrı sayesinde alkollü şahıs ikna oldu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralı şahıs Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.