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DEAŞ terör örgütünün öldürülen elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi’nin sağ kolu olduğu öne sürülen Ahmed Süleyman İbni Muhammed, örgüt yöneticiliği suçundan yargılandığı davada kısmen etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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DEAŞ terör örgütünün öldürülen elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi’nin sağ kolu olduğu öne sürülen Ahmed Süleyman İbni Muhammed, örgüt yöneticiliği suçundan yargılandığı davada kısmen etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DEAŞ terör örgütünün öldürülen elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi’nin sağ kolu olduğu öne sürülen Ahmed Süleyman İbni Muhammed, örgüt yöneticiliği suçundan yargılandığı davada kısmen etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DEAŞ terör örgütünün öldürülen elebaşı Ebu Bekir el-Bağdadi’nin sağ kolu olduğu öne sürülen Ahmed Süleyman İbni Muhammed, örgüt yöneticiliği suçundan yargılandığı davada kısmen etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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