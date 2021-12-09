DEAŞ ve El-Kaide/HAD örgütlerine operasyon: 11 gözaltı

İstanbul’da radikal terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide/HAD örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi kent genelindeki DEAŞ ve El Kaide’nin farklı uzantılarında faaliyet gösteren kişileri yakın takibe aldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında radikal örgütlerden DEAŞ ve El-Kaide’nin alt kanadı Hürasettin Tugayları (HAD) ile bağlantılı oldukları ileri sürülen ve Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelerle bağlantılı faaliyet gösteren şüphelilere yönelik bu sabah 4 ayrı ilçede 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel timlerin de katıldığı, peş peşe yapılan baskınlarda tamamı yabancı uyruklu 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin barındıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülen yabancı uyruklu şüphelilerin polisteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Zanlıların, tahkikatın ardından sınır dışı işlemlerine başlanması bekleniyor.