DEAŞ’lı bomba yapım uzmanı hakkında 39 yıla kadar hapis cezası istendi

İstanbul’da yakalanan terör örgütü DEAŞ’ın bomba yapım uzmanı Mustafa Abdulvahap ve irtibatlı olduğu 3 sanık hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Abdulvahap’ın 39 yıla kadar, diğer 3 sanığın ise 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanan DEAŞ’ın bomba yapım uzmanı ve irtibatlı olduğu tespit edilen diğer 3 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede DEAŞ silahlı terör örgütünün kuruluşu yapısı ve Türkiye yapılanması hakkında bilgilere yer verildi. İddianamede Mustafa Abdulvahap isimli şahsın DEAŞ adına önde gelen patlayıcı uzmanlarından biri olduğu da belirtildi. Abdulvahap’ın Telegram hesabından kimya kursları ve başlangıç seviyesinde bomba yapım talimatları yayınladığı da açıklanan iddianamede “Amacının hilafeti desteklemek için patlayıcı uzmanları oluşturmak ve hazırlamak olduğu, belirsiz bir yılbaşı gecesinde, İstanbul’ da kolluk mensuplarını ve sivilleri hedef alan bir EYP saldırısı planladığı, Telegram kanallarından patlayıcıların nasıl yapılacağına dair eğitici kurslar verdiği ve takipçilerine DEAŞ ideolojisini öğütlediği” anlatıldı.

Abdulvahap’ın Mısır’da ikametine yapılan operasyon sonrası Türkiye’ye kaçtığı da açıklanarak, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetlerinin olduğuna dair yeterli şüphenin oluşması sebebiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi. Sanığın ikamet adresinde yapılan aramada, bomba yapımında kullanılacak malzeme ve elektronik eşyaları içerisinde DEAŞ ile bağını gösteren çok sayıda materyal ele geçirildiği aktarıldı. Devam edilen araştırmalarda sanık Mustafa Abdulvahap’ın örgütsel faaliyetleri bakımından dosyadaki diğer sanıklar Noureddin Alkheder, Suleiman Assani ve Ahmad Assani ile irtibatlı olduğunun tespit edildiği de iddianamede açıklandı.

İddianamede diğer 3 sanık Noureddin Aalkheder, Suleiman Assani ve Ahmad Assani’nin ikametlerinde yapılan aramada DEAŞ Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik, elinde silah bulunan örgüt mensuplarına ait fotoğrafların, örgütün bayrağı, flama, pankartları ve örgüt üye ve yöneticilerin fotoğraflarının bulunduğu belirtildi.

İddianamede tutuklu Mustafa Abdulvahap hakkında ‘tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından 39 yıla kadar, tutuksuz 3 diğer sanık hakkında ise ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, sanıkların önümüzdeki günlerde yargılanmalarına başlanılacak.