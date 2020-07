Define avcıları evin salonundan 3 ayda 21 metre kuyu kazdırdı

GAZİOSMANPAŞA'DA VEFAT EDEN ANNESİNİN GEÇMİŞTE GÖRDÜĞÜ RÜYASININ ETKİSİNDE KALDIĞINI SÖYLEYEN KADIN DEFİNE BULMAK İÇİN SALONUNDAN 3 AYDA 21 METRE KUYU KAZDIRDI. EVDEN GELEN SESLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇEN POLİS EKİPLERİ KADINI VE 5 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI. OPERASYON ANI VE EKİPLERİN EVDE ARAMA YAPMALARI KAMERAYA AN BE AN YANSIDI.