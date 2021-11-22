Definecilerin mağara hayatı pes dedirtti

UNESCO’ya aday tarihi kent İznik definecilerin gözdesi haline geldi. Neredeyse her gün bir tarihi eserin çıktığı ilçeyi talan eden defineciler mağaraları da yaşam alanları olarak dizayn etmeye başladı.

Bir mağarayı kazan definecilerin burada yaşadığını gören vatandaşlar pes artık dedi. Gündüz çalıştıkları tarlaların gece defineciler tarafından köstebek yuvasına çevrildiğini belirten çiftçiler yetkililerden yardım istedi.

4 medeniyete başkentlik yapmış dünyanın en önemli tarihi yapılarının çıktığı Bursa’nın İznik ilçesi definecilerin hedefi haline geldi. İlçenin simgesi Abdulvahap tepesinin hemen altında bulunan mağaraya dadanan defineciler mağaraya dev bir oyuk açtı. Burada kazma kürek aletlerini de bulunduran defineciler koltuk takımı da koyarak mağarada yaşamaya başladılar. Bu duruma isyan eden mağaranın dibinde zeytin tarlası bulunan çiftçi Bekir Çil, “Tarlamın hemen dibinde bulunan bu mağarayı yaşam alanına çevirmişler. Bunun çözümü var mı yok mu bilemiyoruz. Yetkililere defalarca bildirmemize rağmen kimse bu konu ile ilgilenmedi. Gece geliyorlar Kazı çalışmaları yapıyorlar bir de burada yaşıyorlar çok da rahatlar. Artık bir önlem alınsın” dedi.